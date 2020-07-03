Японские исследователи создают мышечные стволовые клетки из iPS-клеток

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Токио, 3 июля (Jiji Press). Японская группа исследователей создала мышечные стволовые клетки, которые могут регенерировать мышцы, из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS).

Группа исследователей из разных институтов, в том числе из Центра исследования и применения iPS-клеток (CiRA) при Университете Киото, пересадила клетки мышам и зарегистрировала улучшение их мышечных функций. По словам группы, эта технология может быть эффективной при лечении мышечной дистрофии Дюшенна, болезни, которая вызывает серьезную дегенерацию мышц.

Статья об исследовании будет опубликована в онлайн-версии американского научного журнала Stem Cell Reports 3 июля.

Мышечные стволовые клетки восстанавливают ткани скелетных мышц, повреждённые в результате тяжелых упражнений или других причин. Исследовательская группа сосредоточилась на двух типах генов, которые появляются в процессе восстановления, и смогли эффективно создавать мышечные стволовые клетки из клеток iPS.

Стволовые клетки были введены в мышцы передней части голени мышей с мышечной дистрофией, и ученые обнаружили, что их мышечные волокна восстановились. Команда также наблюдала небольшое увеличение силы икроножной мышцы голени.

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