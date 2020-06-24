Японская компания Rohto начнёт клинические испытания лечения стволовыми клетками пациентов с COVID-19

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Осака, 24 июня (Jiji Press). Компания Rohto Pharmaceutical Co. сообщила, что в августе начнёт клинические испытания лечения стволовыми клетками пациентов с тяжелыми симптомами заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Осакская фармацевтическая компания изучит эффективность лечения к концу 2021 года с целью его практического применения как можно раньше, с 2022 года.

Полученные из жировой ткани стволовые клетки будут культивироваться и вводиться пациентам внутривенно. Этот метод может быть эффективным для сдерживания чрезмерного иммунного ответа и воспаления, наблюдаемого у тяжело больных пациентов с COVID-19, респираторным заболеванием, вызванным новым вирусом.

Клинические испытания лечения COVID-19 на основе стволовых клеток проводились и за рубежом, при этом сообщают об опредёленной терапевтической эффективности такого лечения.

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