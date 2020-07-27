По всей Японии устроены фейерверки в ознаменование дня, на который было назначено открытие Олимпийских игр

Новости

Токио, 24 июля (Jiji Press). Одновременно по всей Японии были устроены фейерверки, посвященные Олимпийским играм в Токио, которые должны были начаться в этот день, однако из-за распространения коронавируса были перенесены на год.

В рамках мероприятия, организованного фондом Junior Chamber International Japan, фейерверки были устроены в 117 из ранее запланированных 121 мест в 46 префектурах из 47с 20:00.

Чтобы избежать скоплений людей и риска заражения, о местах проведения заранее не объявляли. Фейерверки длились от 1,5 до 3 минут.

Один из организаторов, Китагути Такаси (39 лет) из фонда, выразил надежду что мероприятие поможет побудить общество двигаться в будущее после пандемии.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме