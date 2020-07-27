По всей Японии устроены фейерверки в ознаменование дня, на который было назначено открытие Олимпийских игр
НовостиВидео Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 24 июля (Jiji Press). Одновременно по всей Японии были устроены фейерверки, посвященные Олимпийским играм в Токио, которые должны были начаться в этот день, однако из-за распространения коронавируса были перенесены на год.
В рамках мероприятия, организованного фондом Junior Chamber International Japan, фейерверки были устроены в 117 из ранее запланированных 121 мест в 46 префектурах из 47с 20:00.
Чтобы избежать скоплений людей и риска заражения, о местах проведения заранее не объявляли. Фейерверки длились от 1,5 до 3 минут.
Один из организаторов, Китагути Такаси (39 лет) из фонда, выразил надежду что мероприятие поможет побудить общество двигаться в будущее после пандемии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Фейерверки на удачу!
- Фестиваль фейерверков над рекой Сумида
- Красочное шоу в Токио: новый тип фейерверка над Токийским заливом
- Совещание о мерах борьбы с коронавирусом в период Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио председатель Олимпийского комитета Мори Ёсиро и переизбранная на новый срок губернатор Токио Коикэ Юрико проведут в сентябре
- История олимпийских потрясений, связанных с инфекциями: рассказывает известный комментатор Ямамото Хироси