Российский министр посетил один из островов Северных территорий

Новости

Москва, 5 августа (Jiji Press). Министр правительства РФ посетил один из четырёх островов, являющихся предметом территориального спора, для открытия монумента, демонстрирующего притязания Москвы на этот остров.

Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев посетил остров Кунасири и принял участие в церемонии открытия нового поисково-спасательного центра на этом острове.

На каменном памятнике находится табличка с цитатой русского императора XIX века Николая I, в которой говорится, что в местах, где однажды поднят русский флаг, он никогда не должен опускаться.

Во время церемонии участники провели минуту молчания по советским воинам, павшим в битвах с японскими войсками на Курильских островах после того, как Япония приняла условия Потсдамской декларации о капитуляции во Второй мировой войне в августе 1945 года.

«Мы должны всегда помнить погибших на войне и никогда не забывать их дела», – сказал Зиничев.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме