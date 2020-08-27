Останки, собранные на полях сражений Тихоокеанской войны, определены как японские и будут отправлены в Японию

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Токио, 26 августа (Jiji Press). Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии сообщило, что останки, собранные на местах битв Второй мировой войны в Тихом океане, были идентифицированы как останки японцев с помощью анализа ДНК.

Это первый случай, когда останки идентифицировали без личных вещей, связывающих их с конкретным человеком.

По данным министерства, останки, предположительно принадлежащие азиату, были обнаружены на атолле Тарава в Кирибати представителями Соединенных Штатов, которые в 2019 году предоставили 162 образца в Японию и Южную Корею. Министерство использовало образцы для установления связей с теми, кто потерял своих родственников во время войны.

Останки хранятся на Гавайях и будут отправлены в Японию после снятия ограничений на поездки, связанных с новой пандемией коронавируса.

На атолле Тарава шли ожесточённые бои между японскими и американскими войсками, там погибло около 4200 японцев.

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