Новый премьер-министр Японии выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября

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Нью-Йорк, 1 сентября (Jiji Press). Новый премьер-министр Японии, который будет избран в середине сентября, должен выступить с речью на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября, согласно опубликованному 1 сентября порядку выступлений.

По словам наблюдателей, основное внимание уделят тому, что преемник действующего премьер-министра Абэ Синдзо Абэ скажет международному сообществу о дипломатической политике Японии.

В связи с распространением нового коронавируса на сессии этого года практически все мировые лидеры, скорее всего, будут выступать по видео. Сессия продлится восемь дней, до 29 сентября.

Президент США Дональд Трамп, президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин должны выступить со своими речами 22 сентября, в день открытия ежегодной сессии.

Трамп выразил готовность посетить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы произнести речь.

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