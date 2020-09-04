В Японии эпидемия COVID-19 понемногу отступает после июльского пика

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Токио, 3 сентября (Jiji Press). Консультативный совет Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии отмечает постепенное снижение числа новых случаев заражения COVID-19 после пика, наблюдавшегося в конце июля.

Совет на заседании 2 сентября отметил, что эффективный коэффициент репродукции, то есть среднее количество людей, которым один заражённый передает болезнь, в середине августа упало ниже 1 в префектурах Токио, Осака и Айти.

За неделю до 31 августа число новых подтверждённых случаев COVID-19 составило 5209, в том числе 1389 в Токио, 648 в Осаке, 429 в Фукуоке, 306 в Айти и 232 на Окинаве. Показатели всех этих префектур снизились по сравнению с предыдущей неделей.

Тем не менее, согласно оценкам экспертов на вторник, в Фукуоке и Окинаве наблюдается умеренный рост числа новых инфекций.

При этом консультативный совет указывает, что пока сложно конкретно оценить влияние перемещений людей во время выходных в период праздника О-Бон на ситуацию с COVID-19.

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