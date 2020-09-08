В Японии за день выявлено 294 случая заражения

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Токио, 7 сентября (Jiji Press). В Японии выявлено 294 новых случая заражения новым коронавирусом, этот показатель впервые упал ниже 300 с 13 июля.

Снижение количества выявленных заражений за день связывают с приближением мощного тайфуна Хайшэнь, которое привело к снижению количества тестов на коронавирус.

В Токио сообщают о 77 новых случаях. Это число упало ниже 80 впервые с 8 июля, когда было зарегистрировано 75 новых случаев заражения.

Количество тяжелобольных в японской столице уменьшилось до 24, на три меньше по сравнению с предыдущим днём.

В префектуре Осака на западе страны выявлено 45 новых случаев заболевания, их число упало ниже 50 впервые с 20 июля, когда было выявлено 49 случаев.

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