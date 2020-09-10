Правительство Японии в октябре снизит оптовые цены на импортную пшеницу

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Токио, 9 сентября (Jiji Press). Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии заявило, что с 1 октября будет продавать импортную пшеницу местным мукомольным компаниям и другим покупателям по ценам на 4,3% ниже текущих.

Министерство, являющееся единственным импортёром пшеницы, снизит оптовые цены в условиях падения цен на международном рынке в связи с ожидаемым хорошим урожаем в Австралии и уменьшением платы за доставку, которое вызвано падением спроса в условиях пандемии коронавируса.

За счёт уценки средневзвешенная цена реализации пяти сортов пшеницы составит 49 210 йен за тонну, благодаря чему, по словам представителей министерства, розничные цены на хлеб упадут на 0,4 йены за буханку.

Министерство пересматривает оптовые цены на импортную пшеницу ежегодно в апреле и октябре.

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