В Японии дефицит пшеничной муки: пшеницы достаточно, но быстро растёт спрос
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Токио, 17 мая (Jiji Press). В условиях самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса в магазинах наблюдается недостаток муки пшеницы твёрдых сортов, блинных смесей и других подобных продуктов. Изготовление хлебобулочных продуктов на дому стало более массовым – люди стремятся укрепить общение в семье и создать ощущение посещения кафе. Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии и отраслевые группы компаний призывают к спокойствию – по их словам, недостатка пшеницы нет.
На сайте рецептов «Курасиру» после распространения чрезвычайного положения на всю страну выросло количество поисковых запросов рецептов сладостей выросло. Представитель компании предполагает, что люди, устав от самоизоляции, скрашивают жизнь вкусной едой.
В магазинах компании «Томидзава сётэн», продающей ингредиенты для сладостей и хлеба, с конца марта мука твёрдых сортов, масло и сухие дрожжи вышли в лидеры продаваемых продуктов, а продажи наборов с использованием японской пшеницы выросли почти в пять раз. 21 апреля количество принимаемых заказов ограничили из-за замедления поставок.
По данным министерства сельского хозяйства, спрос на пшеницу среди домохозяйств увеличился с марта, и после этого муку твёрдых сортов и блинные смеси в некоторых магазинах в Токио исчезли со складов. Mercari, крупное приложение для частной торговли между участниками, начало продавать больше таких продуктов с конца апреля, когда начал ощущаться дефицит. Компания заявила, что примет меры, удаляя с сайта чрезмерно дорогие предложения.
Представитель министерства сельского хозяйства и рыболовства подчеркнул, что предложение временно не может удовлетворить быстро растущий спрос, но проблем с запасами муки нет.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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