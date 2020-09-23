Углубление связей Японии и США в течение пяти лет после принятия закона о национальной безопасности

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Токио, 19 сентября (Jiji Press). Япония неуклонно наращивает военные связи со своим союзником, Соединенными Штатами, на протяжении пяти лет с момента принятия знаменательного закона о национальной безопасности.

19 сентября отмечалась пятая годовщина принятия закона, который позволяет Японии заниматься коллективной самообороной или использовать силу за границей, чтобы помочь дружественной стране, подвергшейся нападению.

Япония, изменившая своё толкование пацифистской конституции, чтобы подготовить почву для принятия этого законодательства, расширила количество действий Сил самообороны для защиты военных кораблей и самолетов США в соответствии с законодательством.

Премьер-министр Суга Ёсихидэ надеется укрепить союз Японии с Соединёнными Штатами, чтобы противостоять военной экспансии Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, наследуя политику своего предшественника, Абэ Синдзо.

«Союз Японии и США прочнее, чем когда-либо. Наши возможности сдерживания и реагирования увеличились», – заявил на пресс-конференции 18 сентября генеральный секретарь Кабинета министров Като Кацунобу, подчеркнув важность законов о национальной безопасности.

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