В Токио открывается больница для пациентов с COVID-19, где они могут проживать с домашними животными
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 9 октября (Jiji Press). Токийская администрация открыла стационар, в котором пациенты с COVID-19 могут оставаться со своими домашними животными.
Это одна из мер столичной администрации по обеспечению возможности пациентам с лёгкими симптомами или без них лечиться в оборудованных для них жилых помещениях, поскольку некоторые из них предпочитают оставаться дома, чтобы заботиться о своих домашних животных.
Медицинский центр расположен на территории Музея наук о море возле набережной Одайба в районе Синагава, он начнёт принимать пациентов 12 октября.
В учреждении 140 комнат площадью примерно по 20 квадратных метров, в них можно держать собак, кошек, кроликов и хомяков. В каждом номере есть клетка, а также другие принадлежности для домашних животных, включая освежители воздуха и туалетные лотки.
Объект построила в июле и предложила столичной администрации некоммерческая организация Nippon Foundation.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Почему японцы предпочитают кошек собакам?
- Знакомьтесь – Юри, собака, спасённая семьёй императора Японии
- Отношение японцев к животным (часть первая)
- Отношение японцев к животным (часть вторая)
- Кошки и собаки: самые любимые животные в Японии
- Пять знаменитых животных Японии
- Кафе с животными (6) – собака напрокат
- Кафе с животными (2) – кошачий рай
- В Японии общее количество инфицированных превысило 80 000 человек, в Хиросиме выявлен кластер в общественной купальне
- Пик инфекции в Японии? Учёные предупреждают о передаче инфекции до появления симптомов
- Вторая волна COVID-19 может оказаться опаснее: мнение эксперта