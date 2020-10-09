В Токио открывается больница для пациентов с COVID-19, где они могут проживать с домашними животными

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Токио, 9 октября (Jiji Press). Токийская администрация открыла стационар, в котором пациенты с COVID-19 могут оставаться со своими домашними животными.

Это одна из мер столичной администрации по обеспечению возможности пациентам с лёгкими симптомами или без них лечиться в оборудованных для них жилых помещениях, поскольку некоторые из них предпочитают оставаться дома, чтобы заботиться о своих домашних животных.

Медицинский центр расположен на территории Музея наук о море возле набережной Одайба в районе Синагава, он начнёт принимать пациентов 12 октября.

В учреждении 140 комнат площадью примерно по 20 квадратных метров, в них можно держать собак, кошек, кроликов и хомяков. В каждом номере есть клетка, а также другие принадлежности для домашних животных, включая освежители воздуха и туалетные лотки.

Объект построила в июле и предложила столичной администрации некоммерческая организация Nippon Foundation.

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