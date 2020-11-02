Партия Комэй просит 10-15 трлн. йен для формирования третьего дополнительного бюджета

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Токио (Jiji Press). -- 1 ноября официальный представитель правящего блока Японии заявил, что размер предполагаемого третьего дополнительного государственного бюджета на 2020 финансовый год должен составлять «не менее 10-15 триллионов йен».

Эту точку зрения высказал Такэути Юдзуру, руководитель политического подразделения партии Комэй, партнера по коалиции правящей Либерально-демократической партии, в телевизионной программе.

Третий дополнительный бюджет будет использоваться в основном для финансирования дополнительных экономических мер, предпринимаемых в ответ на кризис, связанный с пандемией коронавируса нового типа. Правительство и правящий лагерь надеются принять его в начале очередной сессии Парламента Японии, которая состоится в январе следующего года.

Гото Сигэюки, исполняющий обязанности руководителя политического подразделения ЛДП, заявил в телепрограмме, что особые меры в рамках схемы субсидирования занятости, срок действия которой истекает в конце декабря, будут продлены, а тщательное наблюдение за ситуацией будет продолжено.

Относительно возможности разработки новой программы выдачи денежных средств, Гото сказал: «Я не отрицаю, что меры поддержки необходимы для тех, кто действительно нуждается».

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