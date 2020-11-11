JR East протестирует работу беспилотного Синкансэна
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Токио, 10 ноября (Jiji Press) - Восточно-Японская Железнодорожная Компания East Japan Railway Company, известная как JR East, объявила о планируемых испытаниях сверхскоростных поездов Синкансэн серии E7 в префектуре Ниигата, центральная Япония. Тестирование пройдет ориентировочно с октября по ноябрь следующего года.
По словам представителя компании, это будет первый опыт тестовых пробегов беспилотного Синкансэна в Японии. Его целью станет выявление проблем и сбор данных, необходимых для ввода в эксплуатацию полностью автономного Синкансэна.
Тестовые пробеги без пассажиров проведут на участке длиной примерно 5 км, соединяющем станцию Ниигата, конечную на линии Дзёэцу Синкансэн, и депо Ниигата Синкансэн. JR East будет тестировать удаленное управление отправлениями, автоматическое ускорение и торможение, а также автоматические остановки в обозначенных точках. Автономная система управления поездом в настоящее время находится в разработке. На случай возникновения чрезвычайной ситуации во время испытаний на борту поездов E7 будут находиться машинисты Синкансэн.
«Мы хотим снизить затраты (на работу Синкансэна), при этом повысив стабильность (работы)», - заявил президент JR East Юдзи Фукасава на пресс-конференции, состоявшейся во вторник. До сих пор компания проводила тестовые пробеги беспилотных поездов на линии Яманотэ, оживленной кольцевой железной дороге в Токио, поздно ночью после прекращения движения.
В JR East также заявили, что будут тестировать технологию «локального 5G», предполагающую использование сверхвысокоскоростной сети беспроводной связи пятого поколения на ограниченной территории. В будущем компания надеется использовать ее для отправки высококачественных изображений происходящего внутри и вокруг беспилотных поездов в реальном времени в диспетчерские.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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