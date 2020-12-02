Объемы продовольственной помощи иностранным студентам в Японии увеличиваются

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Фукуока, 2 декабря (Jiji Press) - Растет число японских организаций, отправляющих еду студентам-иностранцам, нуждающимся в помощи в условиях коронавирусного кризиса. Такой подход позволяет помогать большему количеству студентов быстрее, чем финансовые субсидии.

Так, один из студентов сказал, что продовольственная помощь стала для него настоящим рождественским подарком.

По данным Фонда международных обменов юго-западной префектуры Фукуока, в условиях пандемии коронавируса все большее количество студентов из-за рубежа, в основном тех, кто находится на самообеспечении, испытывает финансовые трудности из-за задержки денежных переводов от родителей, находящихся в их родных странах, или из-за невозможности работать неполный рабочий день.

Один из китайских студентов-второкурсников экономического факультета университета Фукуока был поражен количеством продуктов, получив от Фонда большой пакет с лапшой-карри быстрого приготовления.

Программа Фонда по отправке риса и продуктов быстрого приготовления стартовала в августе и изначально охватывала примерно 100 студентов-иностранцев, находящихся на самообеспечении. Однако, поскольку программа существует частично за счет пожертвований местных органов власти и компаний, а число спонсоров за это время выросло, в ноябре фонд смог направить продовольственную помощь уже 400 студентам.

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