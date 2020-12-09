В Японии из-за эпидемии коронавируса могут отменить новогодние ритуалы намахагэ
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Ога, префектура Акита, 8 декабря (Jiji Press). Традиционный ритуал посещения божеств Намахагэ в г. Ога преф. Акита находится под угрозой, поскольку местные жители разошлись во мнениях по поводу того, следует ли проводить это ежегодное мероприятие в условиях эпидемии нового коронавируса.
Семь районов города решили провести его в этом году, шесть – приостановить, а 80 пока рассматривают варианты.
Администрация города призывает районы провести мероприятие Намахагэ, чтобы сохранить традицию, и в середине ноября распространила документы о мерах по профилактике инфекции в тех районах, которые планируют его провести.
Сугавара Кодзи, мэр города, на пресс-конференции высказал опасение, что если ежегодные мероприятия приостановить, то возобновить их будет трудно.
Во время ритуала люди в демоническом облике приходят в дома в канун Нового года, призывая детей хорошо вести себя и кричат: «Есть тут плаксы??» на местном диалекте. Они олицетворяют богов гор, которые предупреждают людей и предотвращают бедствия, и местные жители предлагают им еду и сакэ.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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