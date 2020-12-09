Токио запретит продажу новых бензиновых автомобилей к 2030 году
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Токио (Jiji Press) - 8 декабря губернатор Токио Коикэ Юрико заявила, что к 2030 году в японской столице будет запрещена продажа новых автомобилей, работающих исключительно на бензине.
Центральное правительство рассматривает возможность введения аналогичного запрета в масштабах страны к середине 2030-х годов. Ставя перед собой более масштабные задачи, правительство столицы Японии надеется подчеркнуть свою решимость сократить выбросы парниковых газов.
«Мы будем стремиться к тому, чтобы к 2030 году в Токио продавались только новые легковые автомобили, работающие без бензина», - заявила Коикэ во время пленарного заседания ассамблеи Токио.
Предыдущая цель столичного правительства заключалась в отказе от автомобилей с бензиновыми двигателями к 2050 году.
По данным столичного правительства, в 2019 финансовом году около 40 процентов от общего количества проданных в Токио новых автомобилей пришлось на безбензиновые и гибридные авто.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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