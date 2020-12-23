Объемы семейной наличности и депозитов в Японии достигли рекордных 1 034 триллионов йен

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Токио (Jiji Press) - По информации, полученной от Банка Японии 21 декабря, общий объем наличных средств и депозитов домашних хозяйств в Японии на конец сентября вырос на 4,9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордной суммы 1 034 триллиона йен.

По мнению центрального банка страны, рост вызван уменьшением трат потребителей в условиях эпидемии коронавируса нового типа и наметившейся тенденцией всегда иметь под рукой некоторую сумму наличных.

Общие финансовые активы семей выросли на 2,7%, достигнув рекордной суммы 1 901 триллионов йен.

При этом объем средств в пакетах акций упал на 1,8%, сократившись до 181 триллионов йен. Однако этот показатель в конце декабря оказался меньше, чем в конце июня, когда было зафиксировано паденйена 4,3%, что отражает восстановление цен на акции.

Размер инвестиционных фондов вырос на 1,6%, впервые за три квартала достигнув 72 триллионов йен.

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