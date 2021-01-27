В Японии рекордное количество госслужащих-мужчин брало отпуск по уходу за ребёнком

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Токио, 26 января (Jiji Press). Доля служащих-мужчин общегосударственных учреждений в Японии, которые брали отпуск по уходу за ребенком в 2019 финансовом году, составила 16,4%, что является самым высоким показателем с момента начала исследования в 2004 финансовом году, как сообщает правительство.

Этот показатель вырос на 4 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.

Рекордное количество в 1968 государственных служащих, в том числе на особых должностях, таких как военнослужащие Сил самообороны, брали отпуск по уходу за ребёнком в течение года по март 2020 года.

Доля женщин, которые брали отпуск по уходу за ребёнком, составила 100,5%.

Государственные служащие могут брать отпуск по уходу за ребёнком, пока их детям не исполнится 3 года.

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