В Японии рекордное количество госслужащих-мужчин брало отпуск по уходу за ребёнком
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Токио, 26 января (Jiji Press). Доля служащих-мужчин общегосударственных учреждений в Японии, которые брали отпуск по уходу за ребенком в 2019 финансовом году, составила 16,4%, что является самым высоким показателем с момента начала исследования в 2004 финансовом году, как сообщает правительство.
Этот показатель вырос на 4 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.
Рекордное количество в 1968 государственных служащих, в том числе на особых должностях, таких как военнослужащие Сил самообороны, брали отпуск по уходу за ребёнком в течение года по март 2020 года.
Доля женщин, которые брали отпуск по уходу за ребёнком, составила 100,5%.
Государственные служащие могут брать отпуск по уходу за ребёнком, пока их детям не исполнится 3 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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