В Осаке раскопали каменную стену замка Осака, скрывавшуюся под землёй 400 лет
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Осака, 27 января (Jiji Press). В городе Осака обнаружена скрывавшаяся около 400 лет под землёй каменная стена замка, построенного феодальным военачальником Тоётоми Хидэёси.
Каменная стена прежнего замка Осака была обнаружена в ходе раскопок, начатых муниципальным правительством Осаки в 2013 году и недавно завершившихся. Стену замка показали представителям СМИ.
Стена сложена из натуральных камней. Эксперты говорят, что раскопки станут ключом к полному пониманию особенностей замка.
Прежний замок Осака, построенный Хидэёси в 1583 году, был сожжён во время летней осады Осаки в 1615 году. Затем сёгунат Токугава похоронил замок под насыпью высотой более 10 метров и построил новый замок в Осаке.
Впервые исследователи обнаружили части каменных стен прежнего замка в 1984 году рядом с нынешним замком, примерно в 7 метрах под землёй.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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