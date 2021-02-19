В результате землетрясения в Фукусиме повреждены 87 объектов культурного достояния
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Токио, 18 февраля (Jiji Press). Сильное землетрясение магнитудой 7,3, которое произошло у побережья префектуры Фукусима на северо-востоке Японии 13 февраля, повредило 87 культурных ценностей, в основном в Фукусиме и соседней префектуре Мияги, сообщает Агентство по культуре.
В «Усадьбе семьи Агацума», доме зажиточного фермера в г. Дзао, преф. Мияги, который служил деревенским чиновником в период Эдо, в главном здании появилось много трещин в стенах, а в трёх складах земляные стены почти полностью рухнули.
Все эти здания в Дзао, построенные во второй половине периода Эдо (1603-1868), были признаны японским правительством важными объектами культурного наследия.
В Дзао была зарегистрирована интенсивность землетрясения выше 6 по японской шкале, это второй по величине уровень. Этим зданиям был нанесён аналогичный ущерб во время сильного землетрясения в марте 2011 года, на их ремонт тогда потребовалось два года и восемь месяцев.
В г. Коорияма преф. Фукусима, где во время землетрясения интенсивность составляла 6 баллов, в здании бывшей неполной средней школы, построенной в эпоху Мэйдзи (1868-1912), образовалась трещина на внутренней штукатурке стены, и с потолка осыпались куски покрытия.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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