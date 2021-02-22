В Японии принимают законопроект, расширяющий круг уголовной ответственности людей в возрасте 18 и 19 лет
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Токио, 19 февраля (Jiji Press). Правительство Японии приняло законопроект, расширяющий круг преступлений, по которым 18- и 19-летние подозреваемые предстают перед уголовным судом.
Правительство надеется, что законопроект о пересмотре закона о несовершеннолетних будет принят парламентом в ходе текущей сессии, которая завершится в июне.
В Японии к 18- и 19-летним будут относиться как к совершеннолетним после вступления в силу пересмотренного Гражданского кодекса с 1 апреля 2022 года. В то же время правительство намерено ввести в действие пересмотренный закон о несовершеннолетних.
В докладе о политических рекомендациях в октябре прошлого года Законодательный совет заявил, что 18- и 19-летние люди всё ещё находятся в процессе роста и развития и ещё не достигли зрелости, и с ними следует обращаться не совсем так, как с лицами в возрасте от 20 лет и младше 18 лет, заявили в совете, который консультирует министра юстиции.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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