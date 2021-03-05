Полиция сообщает об идентификации найденных в феврале останков как женщины, пропавшей без вести после Великого восточно-японского землетрясения

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Сэндай, префектура Мияги, 4 марта (Jiji Press). Полиция сообщила, что они идентифицировали труп, обнаруженный в феврале в г. Хигасимацусима, префектура Мияги, как останки женщины, пропавшей без вести после сильного землетрясения и цунами 10 лет назад.

Полиция префектуры заявила, что скелет, найденный в районе Нобиру, принадлежит Окуяме Нацуко, ей был 61 год, когда произошла катастрофа 11 марта 2011 года.

Впервые после августа 2012 года в Хигасимацусиме было найдено тело человека, пропавшего без вести после катастрофы.

По данным полиции префектуры, человек, прогуливающийся по территории компании в Нобиру недалеко от побережья, обнаружил предмет, напоминающий череп, и сообщил об этом. В ходе полицейского расследования в земле было обнаружено почти всё тело. Тело было опознано 4 марта с помощью анализа ДНК и стоматологических записей.

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