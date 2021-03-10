10 лет спустя: школы делятся уроками стихийных бедствий

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Сэндай, префектура Мияги, 9 марта (Jiji Press) - Одна из японских организаций проводит программу, в рамках которой школьные учителя из регионов, которые, как ожидается, могут сильно пострадать от сейсмической активности, ожидающейся в Нанкайской впадине, проходят обучение в районах, пострадавших от катастрофического землетрясения и цунами в марте 2011 года.

Мияги - одна из префектур, наиболее сильно пострадавших от масштабного стихийного бедствия десять лет назад. Организация, аффилированная с Педагогическим университетом Мияги, расположенном в столице этой северо-восточной префектуры, стремится помочь учителям повысить осведомленность о необходимости уменьшения опасности стихийных бедствий. Учителям показывают руины зданий, поврежденных землетрясением и цунами 11 марта, а пережившие трагедию рассказчики-«катарибэ» делятся своими историями.

Присоединившиеся к программе учителя информируют учащихся и персонал своих школ об уроках, которые они извлекли, чтобы школы смогли лучше подготовиться к будущему природному катаклизму.

Организация, созданная в апреле 2019 года, уже дважды провела эту программу. В рамках обучения, в общей сложности 42 человека, включая учителей, осмотрели разрушенные в результате катастрофы в марте 2011 года школы в Мияги и соседней префектуре Иватэ, и прошли по эвакуационным маршрутам.

62-летний Такэда Синъити, профессор университета, отвечающий за программу обучения, сказал, что для учащихся и преподавателей важно укрепить «навыки по снижению ущерба от стихийных бедствий».













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