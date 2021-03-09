Родившимся после Великого восточно-японского землетрясения 2011 года школьникам будут рассказывать о катастрофе
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Мотомия/Иванума, 5 марта (Jiji Press). Дети третьего класса, родившиеся после землетрясения и цунами, случившихся в марте 2011 года, не имеют собственных воспоминаний о стихийных бедствиях.
Начальные школы в северо-восточном регионе Японии Тохоку работают над тем, чтобы передать воспоминания о стихийных бедствиях и уроки катастрофы этим детям и развить у них чувство сопричастности через посещение пострадавших от стихийных бедствий районов и обмена опытом с учениками других школ.
Такано Майко, 40-летняя учительница, ощущает кризис: «Некоторые школьники не знают, что за день 11 марта», – говорит она. Такано преподаёт в начальной школе Сираива в Мотомия в префектуре Фукусима, одной из трёх наиболее пострадавших префектур в регионе Тохоку.
У немногих учеников старших классов сохранились воспоминания о катастрофе, а ученики младших классов слабо реагируют на обсуждение темы бедствия марта 2011 года в классе.
Для увеличения интереса Такано пытается проявить творческий подход – например, используя шоу с картинками камисибай и викторины.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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