Япония прекратит экспорт угольных электростанций

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Токио, 29 марта (Jiji Press). Японское правительство в настоящее время в ответ на настойчивые международные призывы принять меры по борьбе с изменением климата рассматривает возможность полного прекращения поддержки частного экспорта угольных тепловых электростанций.

Правительство поддерживает такой экспорт, в том числе посредством кредитования под низкие проценты через финансируемые государством финансовые учреждения, исходя из того, что экспорт в развивающиеся страны высокоэффективных японских угольных электростанций может помочь сократить выбросы углекислого газа.

Однако в условиях международной критики правительство приняло более строгие правила в отношении поддержки экспорта в июле прошлого года, включая ограничение поддержки для случаев, когда страны-получатели предпринимают усилия по избавлению от углекислого газа.

Теперь правительство намерено на саммите по изменению климата в конце апреля объявить, что Япония не будет поддерживать новый экспорт угольных электростанций, сообщили информированные источники.

Со стороны развивающихся стран спрос на угольные электростанции остаётся высоким, они обеспечивают стабильное энергоснабжение при низких затратах, но выделяют большое количество углекислого газа.

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