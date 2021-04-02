Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ предлагает создать правительственный орган по делам детей

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Токио, 1 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ поручил Либерально-демократической партии изучить идею создания нового правительственного агентства, занимающегося связанными с детьми административными услугами.

Суга сделал такой запрос 1 апреля на встрече с генеральным секретарем ЛДП Никаи Тосихиро после того, как группа членов партии предложила Суге, который возглавляет ЛДП, эту идею в офисе премьер-министра ранее в тот же день.

Депутат Палаты советников Дзими Ханако и другие члены ЛДП подчеркнули важность создания ведомства, возглавляемого кабинетом министров, которое бы полностью взяло на себя ответственность за медицинские, образовательные и социальные услуги для детей.

Например, детские сады одного типа находятся в ведении министерства здравоохранения, а другие подчиняются министерству образования, отметили они.

Никаи сказал репортёрам после встречи с Сугой, что партия будет работать над созданием такого ведомства, поскольку рассматривает детей как национальное достояние и уделяет решению вопросов, связанных с детьми, первоочередное внимание.

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