Японское правительство примет участие в проведении пренатальных тестов

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Токио, 31 марта (Jiji Press). Группа экспертов министерства здравоохранения подготовила отчёт, в котором разъясняется намерение правительства участвовать в проведении пренатальных генетических тестов.

В отчёте о новом типе пренатальных тестов, предназначенных для выявления хромосомных аномалий будущих детей по их ДНК в крови будущих матерей, министерству, академическим обществам и другим заинтересованным сторонам предлагается создать новый административный комитет.

Отчёт также включает планы по разработке критериев для учреждений, где будут проводиться тесты, и содействия сертификации таких учреждений.

В настоящее время в разработке таких критериев главную роль играет Японское общество акушерства и гинекологии играет, но группа экспертов считает необходимым, чтобы обсуждение критериев проводилось более широко.

Согласно отчёту и другим источникам, предлагаемый руководящий комитет будет включать специалистов из министерства, Японского общества акушерства и гинекологии, Японского педиатрического общества и групп пациентов, а также специалистов по этике.

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