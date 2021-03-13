Мёрзнет ли ваш ребёнок? В Японии выявлено понижение средней температуры тела у детей, что может быть связано с недостатком физической активности и сна

Казалось бы, на ощущение холода в обычных условиях склонны жаловаться ослабленные или пожилые люди, но в последнее время всё чаще пониженную температуру тела регистрируют у детей. Возможно, сильные изменения образа жизни в последнее время сказываются и на телесном здоровье.

В целом у детей нормальная температура выше, чем у взрослых, но в последнее всё чаще низкую температуру тела замечают у детей. Осакская компания «Окамото», производитель и оптовый торговец носочными изделиями, провела анкетный опрос 1125 матерей, дочери которых учатся в школе (с первого класса начальной школы до последнего класса старшей школы). У 27,7% девочек температура тела составляла 36 градусов и ниже. Кроме того, почти половина, 45,1%, заявили, что «ощущают, что дети мёрзнут».

Считается, что температура тела зависит не только от телосложения, но и от различных факторов образа жизни. На вопрос о частоте физических упражнений у детей, в 52,9% случаях пониженной температуры тела отвечали «почти не делают, либо примерно раз в неделю», в то время как более 60% детей с температурой 36 градусов и выше занимаются спортом два и более раз в неделю.

В последние годы немало детей уже с начальных классов допоздна не спят из-за игр или подготовки к экзаменам. Ответы на вопрос о продолжительности сна показали, что дети с более низкой температурой, как правило, спали меньше, и наоборот, у детей с более высокой температурой продолжительность сна была больше.

Помимо этого, понижение температуры тела может быть вызвано и сочетанием других факторов – например, использованием модной лёгкой одежды с большим количеством открытых участков кожи, привычкой мыться в душе, не принимая ванну.

Доктор Исихара Нина, которая руководила проведением опроса, говорит: «Гипотермия ослабляет иммунитет, вызывает аллергические реакции и увеличивает склонность к простуде. Всё больше детей жалуются на такие симптомы, как онемение в плечах, менструальные спазмы и депрессия». Она советует хорошо спать, умеренно заниматься спортом и «держать голову в холоде, а ноги в тепле», носить одежду, защищает от холода нижнюю часть тела.

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