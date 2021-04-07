Японский парламент обсуждает возможность введения санкций за нарушения прав человека за рубежом

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Токио, 6 апреля (Jiji Press). Десятки депутатов правящих и оппозиционных партий Японии собрались, чтобы принять закон, который вводит санкции в отношении отдельных лиц и групп, нарушающих права человека за рубежом.

Санкции будут включать ограничения на въезд и выезд из Японии и замораживание активов, заявила группа законодателей, которая стремится принять закон во время текущей парламентской сессии, которая завершится в июне.

В резолюции, принятой на первом заседании, фракция заявила, что нарушения прав человека в Синьцзяне, Тибете, Гонконге и Мьянме являются «угрозой для международного сообщества».

Группа призвала правительство к действиям, считая, что оно не спешит бороться с нарушениями прав человека в Китае и Мьянме. «Японии необходимо осознать эти проблемы», – сказал Накатани Гэн, один из руководителей группы и член правящей Либерально-демократической партии.

Японское правительство нерешительно подходит к проблеме, поскольку Китая является важнейшим торговым партнёром и оно хотело бы избежать противостояния с ним. Источник из окружения премьер-министра сказал, что правительство на словах может критиковать Китай, но не перейдёт к действиям. Другая причина заключается в том, что в Японии нет закона, требующего принятия санкций в отношении ответственных за нарушения прав человека за рубежом. В США есть акт Магнитского, позволяющий замораживать активы и производить другие действия в отношении нарушающих права человека в других странах, в ЕС в прошлом году было введено аналогичное законодательство. Проблемы нарушений прав человека в Китае привлекли всеобщее внимание, и в Японии началось движение за создание таких законов. Созданная в прошлом году Ассоциация депутатов парламента по вопросам политики в отношении Китая предлагает правительству ввести закон, аналогичный акту Магнитского.

Другой руководитель – Ямао Сиори, член оппозиционной Демократической партии в защиту народа. На учредительной встрече присутствовали 53 депутата.

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