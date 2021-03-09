Президент США Джо Байден может принять премьер-министра Японии Сугу Ёсихидэ в Белом доме в апреле
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Вашингтон, 7 марта (Jiji Press). Президент США Джо Байден планирует принять премьер-министра Японии Сугу Ёсихидэ в Белом доме не раньше апреля, сообщил в воскресенье американский новостной сайт Axios.
Если визит состоится, Суга станет первым иностранным лидером, который проведёт переговоры с Байденом лично после того, как президент вступил в должность в январе.
Белый дом заявил, что ему нечего добавить в связи с объявленным планом встреч.
Согласно отчёту, план встречи саммит Суга-Байден ещё не завершён и встреча может быть перенесена на более поздний срок весной в зависимости от ситуации с пандемией COVID-19.
Байден, который уделяет первоочередное внимание сдерживанию пандемии, осторожно относится к поездкам за границу или приглашению иностранных лидеров в Соединённые Штаты. В феврале он провел двусторонний саммит с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, но переговоры велись онлайн.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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