Права человека станут важной темой обсуждения при встрече премьер-министра Японии Суги Ёсихидэ и президента США Джо Байдена
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Токио, 4 апреля (Jiji Press). Права человека, вероятно, станут одной из важных дипломатических тем на предстоящей встрече между премьер-министром Японии Сугой Ёсихидэ и президентом США Джо Байденом.
Япония сталкивается с усиливающимся давлением как внутри страны, так и со стороны Соединённых Штатов в отношении принятия мер после введения согласованных санкций западных стран против китайских официальных лиц в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Во время встречи на высшем уровне выяснится, насколько Суга сможет оправдать ожидания администрации Байдена, которая делает упор на универсальные ценности.
Суга посетит США с 15 по 18 апреля и встретится с Байденом 16 апреля, он станет первым иностранным лидером, который проведёт личные переговоры с президентом, вступившим в должность в январе.
Ожидается, что в повестку дня встречи будут включены вопросы прав человека, во время встречи два лидера обсудят широкий круг тем, в том числе изменение климата, безопасность и экономику.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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