Япония уклоняется от введения вместе с западными странами санкций в отношении Китая

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Токио, 24 марта (Jiji Press). Японское правительство занимает осторожную позицию в отношении введения санкций против Китая в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, дистанцируясь от скоординированных действий Запада против Пекина.

Различия в позициях Японии и США по уйгурскому вопросу в то время, когда Вашингтон усиливает свою критику Китая по проблемам прав человека, могут быть выявлены в ходе первой личной встречи между премьер-министром Японии Сугой Ёсихидэ и президентом США Джо Байденом, запланированной на апрель.

Законодательство Японии об иностранной валюте и внешней торговле не предусматривает введения санкций исключительно на основании вопросов прав человека в качестве прямой или явной причины, заявил на пресс-конференции 23 марта главный секретарь кабинета министров Като Кацунобу.

Закон позволяет Японии вводить экономические санкции, такие как замораживание активов, против иностранных граждан, когда считается, что такие меры способствуют усилиям по обеспечению глобального мира и поддержанию мира и безопасности в Японии.

Като явно указал на признание Японией того факта, что проблема прав человека уйгуров не соответствует требованиям закона о применении санкций.

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