Япония уклоняется от введения вместе с западными странами санкций в отношении Китая
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 24 марта (Jiji Press). Японское правительство занимает осторожную позицию в отношении введения санкций против Китая в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, дистанцируясь от скоординированных действий Запада против Пекина.
Различия в позициях Японии и США по уйгурскому вопросу в то время, когда Вашингтон усиливает свою критику Китая по проблемам прав человека, могут быть выявлены в ходе первой личной встречи между премьер-министром Японии Сугой Ёсихидэ и президентом США Джо Байденом, запланированной на апрель.
Законодательство Японии об иностранной валюте и внешней торговле не предусматривает введения санкций исключительно на основании вопросов прав человека в качестве прямой или явной причины, заявил на пресс-конференции 23 марта главный секретарь кабинета министров Като Кацунобу.
Закон позволяет Японии вводить экономические санкции, такие как замораживание активов, против иностранных граждан, когда считается, что такие меры способствуют усилиям по обеспечению глобального мира и поддержанию мира и безопасности в Японии.
Като явно указал на признание Японией того факта, что проблема прав человека уйгуров не соответствует требованиям закона о применении санкций.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Китайские корабли появлялись у берегов Сэнкаку в течение 26 дней февраля
- Японско-китайские отношения в свете проблемы архипелага Сэнкаку: история и современность
- США требуют от Китая прекратить активность возле островов Сэнкаку
- Новый министр обороны США Ллойд Остин подтвердил намерения США защищать острова Сэнкаку
- Джо Байден подтвердил, что договор о безопасности между Японией и США распространяется и на острова Сэнкаку
- Стратегия обеспечения безопасности Японии в посткоронавирусном мире
- Китайские государственные суда в 2020 году находились в прилежащей зоне островов Сэнкаку 319 дней
- Премьер-министр Суга поздравил Джо Байдена с победой на выборах
- Смена курса американской дипломатии в связи с победой Байдена: чтобы унять тревоги, потребуется время
- Для выстраивания отношений с Японией Байден обратится к экспертам в области дипломатии
- Япония призвала Китай воздерживаться от военной активности у островов Сэнкаку
- На защиту отдалённых островов – с новейшими средствами: роль основного танка Сухопутных сил самообороны Японии