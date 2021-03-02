Китайские корабли появлялись у берегов Сэнкаку в течение 26 дней февраля

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Токио, 1 марта (Jiji Press) - Корабли береговой охраны Китая были замечены у островов Сэнкаку, входящих в состав самой южной префектуры Японии - Окинавы. По информации, полученной 1 марта от правительства Японии, корабли появлялись почти каждый день в течение прошлого месяца.

Как заявил на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Като Кацунобу, в течение 26 дней февраля корабли китайской береговой охраны находились в прибрежной зоне Сэнкаку, являющейся территориальными водами Японии.

По словам Като, эти корабли шесть раз вторгались в территориальные воды Японии и пять раз приближались к японским рыболовным судам.

1 февраля Китай ввел в действие закон, разрешающий береговой охране применять силу против иностранных судов в качестве ответных мер на действия, которые Пекин считает нарушением своего суверенитета или юрисдикции.

Като добавил, что по состоянию на 8:00 понедельника (23:00 воскресенья по Гринвичу) два китайских корабля береговой охраны были снова замечены в прибрежной зоне островов Восточно-Китайского моря, находящихся под юрисдикцией Японии.

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