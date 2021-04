Суд в Египте распорядился арестовать блокировавшее Суэцкий канал судно

Новости

Каир, 13 апреля (Jiji Press). Суд в Исмаилии, на северо-востоке Египта, постановил арестовать принадлежащий японским владельцам большой контейнеровоз Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале в марте и заблокировал жизненно важный водный путь, как сообщили местные СМИ.

Согласно сообщениям, власти Суэцкого канала требуют конфискации.

Египетское правительственное агентство потребовало 900 миллионов долларов в качестве компенсации для покрытия расходов, в том числе на ремонт повреждений, причинённых каналу в результате операций по освобождению 220 000-тонного Ever Given, одного из крупнейших контейнеровозов в мире, а также для организации спасательных работ. От кого агентство потребовало компенсации, не сообщается.

Признавая арест Ever Given, представитель компании Shoei Kisen Kaisha Ltd., расположенной в Имабари, префектура Эхимэ в западной Японии, которой принадлежит грузовое судно, сказал Jiji Press: «Мы не можем переместить корабль, потому что у нас возникли разногласия с властями канала в ходе переговоров о соответствующей сумме (компенсации). Мы всё ещё ведём переговоры».

Ever Given, который был снят с мели 29 марта после блокирования водного пути примерно на неделю, теперь стоит на якоре в Большом Горьком озере, части Суэцкого канала. Были проведены слушания заинтересованных лиц для выяснения причины происшествия с этим грузовым судном.

