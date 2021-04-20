Бывший больной проказой пронёс олимпийский факел с призывом к свободе от предрассудков и дискриминации

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Такамацу, префектура Кагава, 19 апреля (Jiji Press). Бывший больной проказой Мацумото Цунэдзи 18 апреля в Такамацу, префектура Кагава, пронёс токийский олимпийский факел с призывом к созданию мира, свободного от предрассудков и дискриминации.

89-летний Мацумото, потерявший зрение из-за болезни, пронёс огонь по своему отрезку эстафеты на инвалидной коляске в сопровождении персонала национального лепрозория «Осима сэйсёэн».

После того, как Мацумото заболел проказой в пятом классе начальной школы, его перевели в городской лепрозорий.

«В моей жизни я подвергался сильной дискриминации», – сказал Мацумото, который не мог выходить из дома в соответствии с сейчас уже не действующим законом, который предписывал изоляцию больных проказой. Он потерял связь с некоторыми одноклассниками после развития болезни.

«Все люди боятся того, чего они не видят, – сказал Мацумото, сравнивая свой собственный опыт с пандемией коронавируса. – Это ведёт к предрассудкам и дискриминации».

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