[Видео] Весенние украшения в виде карпов на улицах «Маленького Эдо»

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Сезон украшений ко Дню мальчиков пришёл на торговую улицу Тайсё роман ммэ-доори в городе Кавагоэ, префектура Сайтама, который ещё называют «Маленьким Эдо». Приблизительно 800 тканевых карпов, в том числе 150 нарисованных детьми детских садов, начальных и средних школ, полощутся на весеннем ветру. Съёмка 19 апреля [Jiji Press Video Center]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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день мальчиков Кавагоэ Jiji Press