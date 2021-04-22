В Японии принимают закон о борьбе с клеветой в Интернете

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Токио, 21 апреля (Jiji Press). Парламент Японии принял законопроект о создании новой процедуры, которая упростит выявление пользователей социальных сетей, которые анонимно публиковали клеветнические сообщения.

Согласно процедуре, время, необходимое для выявления тех, кто делал злонамеренные комментарии в Интернете, будет сокращено примерно до шести месяцев.

Законопроект о внесении изменений в закон об ограничении ответственности поставщиков онлайн-услуг был единогласно одобрен на пленарном заседании Палаты советников, верхней палаты парламента. Законопроект одобрен нижней палатой Палаты представителей ранее в этом месяце.

Правительство надеется, что пересмотренный закон, который должен вступить в силу к концу 2022 года, обеспечит поддержку жертвам, которые требуют возмещения ущерба от онлайн-клеветников.

Во многих случаях в рамках нынешней системы жертвы должны проходить отдельные процедуры с операторами социальных сетей, которые ведут записи сообщений, и телекоммуникационными компаниями, хранящими информацию об именах и адресах пользователей, чтобы добиться раскрытия информации, необходимой для выявления онлайн-клеветников.

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