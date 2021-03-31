Автору оскорбительных комментариев, из-за которого Кимура Хана, вероятно, покончила с собой, предъявлено обвинение

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Токио, 30 марта (Jiji Press). Прокуратура Токио выпустила сводный обвинительный акт против мужчины из префектуры Осака по обвинению в оскорблении профессиональной спортсменки рестлинга и звезды реалити-шоу Кимуры Хана, которая, по всей видимости, покончила жизнь самоубийством из-за киберзапугивания в прошлом году.

В тот же день Токийский суд общей юрисдикции обязал мужчину из Осаки в возрасте 20-29 лет выплатить штраф в размере 9000 йен. Он заплатил штраф немедленно.

Согласно обвинительному заключению, около середины мая прошлого года мужчина восемь раз публиковал в аккаунте Кимуры оскорбительные комментарии, в том числе высмеивал её, ставил под сомнение ценность её жизни и спрашивал, когда она умрет.

С тех пор, как в конце марта того же года вышел в эфир эпизод популярного реалити-шоу «Террасный дом», в котором Кимура обиделась на актера-мужчину, она стала получать оскорбительные комментарии в социальных сетях.

Рано утром 23 мая 22-летняя Кимура была найдена без признаков жизни в своей квартире в Токио; позже была подтверждена смерть. Считается, что она покончила с собой.

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