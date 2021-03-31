Автору оскорбительных комментариев, из-за которого Кимура Хана, вероятно, покончила с собой, предъявлено обвинение
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 30 марта (Jiji Press). Прокуратура Токио выпустила сводный обвинительный акт против мужчины из префектуры Осака по обвинению в оскорблении профессиональной спортсменки рестлинга и звезды реалити-шоу Кимуры Хана, которая, по всей видимости, покончила жизнь самоубийством из-за киберзапугивания в прошлом году.
В тот же день Токийский суд общей юрисдикции обязал мужчину из Осаки в возрасте 20-29 лет выплатить штраф в размере 9000 йен. Он заплатил штраф немедленно.
Согласно обвинительному заключению, около середины мая прошлого года мужчина восемь раз публиковал в аккаунте Кимуры оскорбительные комментарии, в том числе высмеивал её, ставил под сомнение ценность её жизни и спрашивал, когда она умрет.
С тех пор, как в конце марта того же года вышел в эфир эпизод популярного реалити-шоу «Террасный дом», в котором Кимура обиделась на актера-мужчину, она стала получать оскорбительные комментарии в социальных сетях.
Рано утром 23 мая 22-летняя Кимура была найдена без признаков жизни в своей квартире в Токио; позже была подтверждена смерть. Считается, что она покончила с собой.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии мать покойной звезды реалити-шоу подала в суд на мужчину за посмертные оскорбления
- В отношении мужчины из Осаки начнут расследование в связи с самоубийством актрисы реалити-шоу
- Симптомы депрессии у 30% старшеклассников в Японии: стресс в условиях эпидемии коронавируса
- В 2020 году в Японии количество самоубийств школьников достигло рекордного уровня
- В 2020 году впервые за 11 лет выросло количество самоубийств: коронавирус и рост суицидов среди женщин
- В Японии пять месяцев подряд растёт количество самоубийств: сказывается ли эпидемия?
- Консультация с искусственным интеллектом и другие способы предотвращения самоубийств в Японии
- Япония – единственная из стран G7, где самоубийства – ведущая причина смерти среди молодёжи
- Чего боятся японцы? В данных опроса лидирует COVID-19
- За октябрь в Японии покончило с собой более 2000 человек
- Самоубийство старшеклассника в Токио: обнаружен пистолет и десятки патронов
- Рекордное число самоубийств несовершеннолетних в 2018 году в Японии
- Количество самоубийств в Японии впервые снизилось до отметки ниже 20 000: худшая ситуация в «Большой семёрке»
- В Японии отмечен рекордно низкий коэффициент самоубийств с момента начала сбора статистических данных в 1978 году
- «Дочь наложила на себя руки от безысходности»: почему бывший заместитель министра убил своего сына?