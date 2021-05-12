[Видео] Новая зелень в знаменитом японском саду в городе Оцу
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В саду бывшего храма Тикурин-ин в городе Оцу наступило время любования «зелёными момидзи», когда распускается яркая весенняя листва. Яркие весенние краски японского сада, входящего в национальный список живописных мест, отражается на поверхности стола, и посетители могут полюбоваться изысканным сезонным видом. Съёмка проводилась 11 мая [Jiji Press Video Center]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]