На АЭС «Фукусима-2» обнаружены проблемы в системе антитеррористической безопасности
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Токио, 19 мая (Jiji Press). Антитеррористические меры, принятые на атомной электростанции «Фукусима-2» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., которая должна быть выведена из эксплуатации, были признаны недостаточными.
Обнаружилось, что двери, ведущие в зоны защиты ядерных материалов на этой АЭС в префектуре Фукусима, которые находятся под усиленным наблюдением в рамках антитеррористических мер, не обслуживаются должным образом.
Игнорировались и некоторые процедуры проверки безопасности, проводимые, когда люди покидают или входят в такие зоны.
О недостатках было сообщено на заседании Управления по ядерному регулированию 19 мая.
По данным управления, недостатки исправлены и признаков незаконного проникновения не выявлено.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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