В список Всемирного наследия войдут памятники периода Дзёмон

Новости

Токио, 26 мая (Jiji Press). Международная консультативная группа рекомендовала зарегистрировать памятники древнего периода Дзёмон на севере Японии в качестве объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили официальные лица японского Агентства по культуре.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО по рекомендации Международного совета по памятникам и достопримечательностям (ИКОМОС) должен принять решение о регистрации на онлайн-заседании в июле.

Обнаруженные в ходе археологических раскопок памятники Дзёмон в регионах Хоккайдо и Тохоку станут двадцатым комплексом культурного достояния Японии в списке Всемирного наследия после того, как в 2019 году были внесены в список древние погребальные холмы группы Модзу-Фуруити в префектуре Осака на западе Японии.

Памятники Дзёмон – это 17 памятников в самой северной префектуре Хоккайдо и северо-восточных префектурах Аомори, Иватэ и Акита, включая остатки поселений, каменные круги и погребения.

К ним относятся стоянка Саннаи-Маруяма в городе Аомори, стоянка Ою-кандзё-рэссэки в г. Кадзуно преф. Акита, курган Китакоганэ-кайдзука в г. Датэ на Хоккайдо и стоянка Госёно в г. Итинохэ преф. Иватэ.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме