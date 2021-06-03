В Японии некоторые университеты бесплатно предоставляют необходимые для периода менструаций продукты студенткам с низкими доходами

Новости

Кофу, префектура Яманаси; Дадзайфу, префектура Фукуока, 2 июня (Jiji Press). Некоторые японские университеты перешли на бесплатную раздачу предметов гигиены для менструального цикла студенткам с малым достатком в условиях кризиса COVID-19.

Поскольку из-за пандемии доходы многих студентов от подработок и денежных переводов от их семей снижаются, один эксперт подчёркивает необходимость помочь таким студентам, предупреждая, что отсутствие возможности покупать предметы гигиены может привести их к социальной изоляции.

Однажды в университет Яманаси поступил запрос от студентки о возможности каким-то образом получить гигиенические салфетки.

Это побудило университет в Кофу в префектуре Яманаси в центральной Японии с конца апреля две недели раздавать студенткам предметы гигиены, предназначенные для периода менструации.

Одновременно с распределением этих предметов университет провёл анкетный опрос 68 студентов, который показал, что более 60% испытывают проблемы снижения доходов и сумм денежных переводов.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме