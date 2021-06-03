В Японии некоторые университеты бесплатно предоставляют необходимые для периода менструаций продукты студенткам с низкими доходами
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Кофу, префектура Яманаси; Дадзайфу, префектура Фукуока, 2 июня (Jiji Press). Некоторые японские университеты перешли на бесплатную раздачу предметов гигиены для менструального цикла студенткам с малым достатком в условиях кризиса COVID-19.
Поскольку из-за пандемии доходы многих студентов от подработок и денежных переводов от их семей снижаются, один эксперт подчёркивает необходимость помочь таким студентам, предупреждая, что отсутствие возможности покупать предметы гигиены может привести их к социальной изоляции.
Однажды в университет Яманаси поступил запрос от студентки о возможности каким-то образом получить гигиенические салфетки.
Это побудило университет в Кофу в префектуре Яманаси в центральной Японии с конца апреля две недели раздавать студенткам предметы гигиены, предназначенные для периода менструации.
Одновременно с распределением этих предметов университет провёл анкетный опрос 68 студентов, который показал, что более 60% испытывают проблемы снижения доходов и сумм денежных переводов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Правительство Японии раздаст неиспользованные запасы продуктов питания нуждающимся
- В Японии создают всё больше бесплатных или почти бесплатных столовых для детей
- Столовые для детей «Кодомо-сёкудо» – лекарство от бедности и одиночества
- В Японии готовят новые меры поддержки нуждающихся
- Стоимость образования в Японии растёт, а зарплаты остаются на том же уровне
- Студенты частных университетов в Японии затянули пояса из-за уменьшения финансовой поддержки от родителей
- «Стипендия» в Японии: система кредита на образование
- Бесплатное образование в Японии: Либерально-демократическая партия начала обсуждение вопроса о расширении этой системы
- Как получить стипендию в Японии?