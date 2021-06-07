В Японии обретают популярность продукты из сверчков
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Токусима, 5 июня (Jiji Press). Продукты на основе сверчков, произведенные японским стартапом в г. Наруто преф. Токусима, становятся все более популярными как питательная и экологичная пищевая продукция.
Компания Gryllus Inc., созданная в Университете Токусима, разрабатывает пищевые продукты с использованием сверчков.
Рисовое печенье со сверчками, выпущенное в продажу в прошлом году, распродано. 4 июня компания начала онлайн-продажи печенья, содержащего от 5 до 10 процентов сверчкового порошка.
Сверчки богаты белком, минералами и пищевыми волокнами. Они быстро растут, созревают всего за месяц и требуют небольшого количества воды.
Они могут стать «пищей будущего» и помочь сократить потери пищи, поскольку их можно будет кормить отходами овощей и некачественными овощами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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