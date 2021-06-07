Россия подала протест Японии по поводу захваченного российскими органами безопасности японского судна

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Москва, 3 июня (Jiji Press). Министерство иностранных дел России заявило, что подало протест в посольство Японии в Москве по поводу японского рыболовецкого судна, захваченного российскими органами безопасности в мае.

В министерстве заявили, что рыболовецкое судно было обнаружено в исключительной экономической зоне России и попыталось скрыться, не реагируя на просьбы властей остановиться.

28 мая было захвачено судно «Эйхо мару № 172», принадлежащее кооперативной ассоциации тралового рыболовства Вакканай в городе Вакканай на острове Хоккайдо.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Като Кацунобу объяснил на пресс-конференции в Токио 3 июня, что судно работало в исключительной экономической зоне Японии. Он также сообщил, что японское правительство выразило протест против России по поводу захвата судна.

Российское министерство настаивало на том, что органы безопасности заметили японскую лодку в исключительной экономической зоне России у побережья Сахалина в Дальневосточном регионе страны и что оно совершало опасные манёвры во время преследования, подвергая опасности жизнь и здоровье патрульной команды.

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