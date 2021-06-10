[Видео] В Токио проходит выставка «Мода в Японии 1945-2020: тенденции моды и общество»

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Выставка «Мода в Японии 1945-2020: тенденции моды и общество» открылась 9 июня в Национальном центре искусств в токийском районе Минато. На выставке продемонстрирована культура японской моды от довоенной эпохи до современности. Выставка работает до 6 сентября. [Видеоцентр Jiji Press]

«Мода в Японии 1945-2020»

  • Адрес: Gallery 1E, 7-22-2 Roppongi, Minato-ku, Tokyo
  • Часы работы: с 10:00 до 18:00 в понедельник, среду, четверг и воскресенье;в пятницу и субботу с 10:00 до 20:00; закрыто по вторникам
  • Официальный веб-сайт: https://fijjp/english.html

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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