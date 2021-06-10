[Видео] В Токио проходит выставка «Мода в Японии 1945-2020: тенденции моды и общество»
НовостиВидео Общество История
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Выставка «Мода в Японии 1945-2020: тенденции моды и общество» открылась 9 июня в Национальном центре искусств в токийском районе Минато. На выставке продемонстрирована культура японской моды от довоенной эпохи до современности. Выставка работает до 6 сентября. [Видеоцентр Jiji Press]
«Мода в Японии 1945-2020»
- Адрес: Gallery 1E, 7-22-2 Roppongi, Minato-ku, Tokyo
- Часы работы: с 10:00 до 18:00 в понедельник, среду, четверг и воскресенье;в пятницу и субботу с 10:00 до 20:00; закрыто по вторникам
- Официальный веб-сайт: https://fijjp/english.html
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- «Как я выгляжу?» – компания Zozo Inc группы SoftBank представляет технологию определения тона кожи покупателя для выбора косметики
- Как кимоно повлияло на мир моды
- Феномен «каваий» с точки зрения экспериментальной психологии
- Как изменились тенденции макияжа в Токио за последние 20 лет
- Японская косметика
- Светлая кожа – главное условие японской красоты