«Как я выгляжу?» – компания Zozo Inc группы SoftBank представляет технологию определения тона кожи покупателя для выбора косметики
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TOKYO (Reuters). Японский интернет-магазин модных товаров Zozo Inc 29 января выпустил в продажу очки для измерения тона кожи при заказе косметики в Интернете, это передовое предложение в области модных технологий, выходящее за рамки одежды.
Очки Zozoglass, покрытые образцами цвета и маркерами, помогают определить тон кожи при сканировании с помощью смартфона для получения индивидуальных рекомендаций по косметике на Zozotown, крупнейшем японском сайте моды.
«Традиционно в Японии вы бы пошли в большой универмаг, подошли к прилавку и физически примеряли на себя, – сказал в интервью главный операционный директор Zozo Масахиро Ито. – Мы пытаемся воспроизвести это с помощью технологий и дать покупателям уверенность в том, что они покупают в Интернете».
Очки Zozoglass, которые можно заказать с 29 января, начнут отправлять покупателям в марте. Пока их функциональность охватывает только тональные кремы, а затем будет расширена для охвата других линий продуктов.
Функция дополненной реальности в приложении интернет-магазина позволит потребителям увидеть, как будет выглядеть макияж.
За технологией моды пристально следят интернет-магазины, которые увеличили продажи во время пандемии COVID-19 и стремятся помочь потребителям преодолеть некоторые сомнения в отношении покупок онлайн.
Ито сказал: «У меня такое чувство, что об электронной коммерции узнал целый ряд новых людей, которые раньше даже не думали о покупке одежды в Интернете».
Zozo, часть интернет-бизнеса SoftBank Z Holdings Corp, отправила клиентам 1,4 миллиона единиц Zozomat, которые используются для измерения размера ног и получения рекомендаций по размеру обуви.
Компания планирует выпустить в этом году продукт, который заменит костюм для измерения тела Zozosuit, в котором, по словам представителей компании, устранят недостатки более ранних версий.
(Репортаж Сэма Насси; редактирование Саймона Кэмерона-Мура, перевод Nippon.com)
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