«Как я выгляжу?» – компания Zozo Inc группы SoftBank представляет технологию определения тона кожи покупателя для выбора косметики

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TOKYO (Reuters). Японский интернет-магазин модных товаров Zozo Inc 29 января выпустил в продажу очки для измерения тона кожи при заказе косметики в Интернете, это передовое предложение в области модных технологий, выходящее за рамки одежды.

Очки Zozoglass, покрытые образцами цвета и маркерами, помогают определить тон кожи при сканировании с помощью смартфона для получения индивидуальных рекомендаций по косметике на Zozotown, крупнейшем японском сайте моды.

«Традиционно в Японии вы бы пошли в большой универмаг, подошли к прилавку и физически примеряли на себя, – сказал в интервью главный операционный директор Zozo Масахиро Ито. – Мы пытаемся воспроизвести это с помощью технологий и дать покупателям уверенность в том, что они покупают в Интернете».

Очки Zozoglass, которые можно заказать с 29 января, начнут отправлять покупателям в марте. Пока их функциональность охватывает только тональные кремы, а затем будет расширена для охвата других линий продуктов.

Функция дополненной реальности в приложении интернет-магазина позволит потребителям увидеть, как будет выглядеть макияж.

За технологией моды пристально следят интернет-магазины, которые увеличили продажи во время пандемии COVID-19 и стремятся помочь потребителям преодолеть некоторые сомнения в отношении покупок онлайн.

Ито сказал: «У меня такое чувство, что об электронной коммерции узнал ​целый ряд новых людей, которые раньше даже не думали о покупке одежды в Интернете».

Zozo, часть интернет-бизнеса SoftBank Z Holdings Corp, отправила клиентам 1,4 миллиона единиц Zozomat, которые используются для измерения размера ног и получения рекомендаций по размеру обуви.

Компания планирует выпустить в этом году продукт, который заменит костюм для измерения тела Zozosuit, в котором, по словам представителей компании, устранят недостатки более ранних версий.

(Репортаж Сэма Насси; редактирование Саймона Кэмерона-Мура, перевод Nippon.com)



Сотрудник интернет-магазина модной одежды Zozo Inc позирует с очками Zozoglass и приложением для смартфона, используемым для измерения тона кожи при заказе косметики в Интернете, во время демонстрации в офисе компании в Токио, Япония, 28 января 2021 г. Снимок сделан 28 января 2021 г. REUTERS / Kim Kyung-Hoon



Главный операционный директор Zozo Inc Ито Масахиро даёт интервью Reuters после демонстрации Zozoglass в офисе компании в Токио, Япония, 28 января 2021 г. Фотография сделана 28 января 2021 г. REUTERS / Kim Kyung-Hoon



Очки Zozoglass интернет-магазина модной одежды Zozo Inc, используемые для измерения тона кожи при заказе косметики через Интернет, изображение во время демонстрации в офисе компании в Токио, Япония, 28 января 2021 г. Снимок сделан 28 января 2021 г. REUTERS / Kim Kyung-Hoon



Сотрудник интернет-магазина модной одежды Zozo Inc демонстрирует приложение для смартфона Zozoglass, используемое для измерения тона кожи для онлайн-заказа косметики, в офисе компании в Токио, Япония, 28 января 2021 г. Снимок сделан 28 января 2021 года. REUTERS / Kim Kyung -Hoon

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