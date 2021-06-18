Спортсмен из Мьянмы опасается возвращаться из Японии на родину
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Осака, 17 июня (Jiji Press). Член мужской сборной Мьянмы по футболу, который привлёк к себе внимание жестом, выражающим протест против военных своей страны в мае в Японии, выразил опасения по поводу возвращения в свою страну, где произошёл государственный переворот.
На пресс-конференции в городе Осака на западе Японии Пяэ Лян Аунг сказал, что он хочет остаться в Японии, поскольку его жизнь будет подвергаться опасности, если он вернется в Мьянму. Он отказался возвращаться домой и попросил японское правительство о защите.
Мьянма находится в нестабильной ситуации после военного переворота 1 февраля, в результате которого было свергнуто демократически избранное правительство.
Пяэ Лян Аунг поднял салют тремя пальцами в знак протеста против военных во время отборочного матча между Японией и Мьянмой к чемпионату мира по футболу 2022 года, который прошёл в японском городе Тиба 28 мая.
27-летний вратарь сказал, что думал о том, чтобы отдать салют в знак протеста перед приездом в Японию. Изначально у него не было планов оставаться в Японии. Однако после того, как его действия попали в заголовки газет, он понял, что он будет в опасности, если вернется в Мьянму, сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Японский парламент обсуждает возможность введения санкций за нарушения прав человека за рубежом
- В Токио более 1000 человек выразили протест против военного переворота в Мьянме
- Приём на работу и избавление от рабочих-иностранцев в свете «изменений к худшему» Закона об иммиграционном контроле и беженцах
- Беженцы: позиция Японии и её вклад в решение проблемы
- Пройти сквозь игольное ушко: политика Японии в отношении беженцев
- Япония примет меры против злоупотреблений программой защиты беженцев
- Япония открывает двери для иммигрантов