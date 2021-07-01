Доходы японских законодателей снизились до 24,16 млн йен
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Токио, 30 июня (Jiji Press). Средний доход японских законодателей в 2020 году составил 24,16 миллиона йен, что немного ниже 24,27 миллиона йен в предыдущем году, говорится в отчётах, опубликованных обеими палатами японского парламента.
Средний доход составил 21,47 миллиона йен, за исключением дохода парламентского вице-министра финансов Мотоэ Таитиро из правящей Либерально-демократической партии, который заработал намного больше.
На падение общего дохода депутатов оказало влияние сокращение их заработной платы на 20% из-за распространения нового коронавируса.
Последние годовые отчёты, основанные на законе о раскрытии активов законодателей, охватили 702 депутата – 459 депутатов в нижней палате, Палате представителей, и 243 депутата в Палате советников.
В их число не входят бывший министр юстиции Каваи Кацуюки из ЛДП и другие законодатели, которые подали в отставку до крайнего срока подачи соответствующих данных в конце апреля. Каваи ушел с поста депутата из-за скандала с подкупом голосов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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