Коалиция с Коммунистической партией продержится недолго: мнение лидера Конституционно-демократической партии Японии о предстоящих парламентских выборах

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Токио, 19 июня (Jiji Press). Даже если основная оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии выиграет следующие выборы в Палату представителей, которые должны состояться этой осенью, коалиционное правительство, к которому присоединится Коммунистическая партия Японии, продержится недолго. Об этом заявил лидер КДП Эдано Юкио.

«Такая коалиция скоро рухнет, хотя КПЯ в настоящее время заявляет, что откажется от своих позиций по системе императорского двора, Силам самообороны и договору о безопасности между Японией и США», – сказал Эдано 18 июня по радио.

Эдано сказал, что правящая Либерально-демократическая партия, если она отойдёт от власти, будет безжалостно подвергать сомнению политические различия между КДП и КПЯ.

«Оппозиционная ЛДП будет настойчиво утверждать, что обещание КПЯ не вносить свою политику в кабинет министров противоречиво, – сказал лидер КДП. – Это может остановить работу парламента».

В то же время Эдано подчеркнул, что нежелание КДП формировать коалицию с КПЯ не означает, что эти две партии не будут сотрудничать.

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